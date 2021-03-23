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"Суд" в Криму виніс вирок дружині фігуранта "справи Хізб-ут Тахрір"

Новость на русском → Джанкой, Вівторок 23 березня 2021 08:33
"Суд" в Криму виніс вирок дружині фігуранта "справи Хізб-ут Тахрір" Фото: Севіль Омерова (crimean-solidarity.org)
Автор: Анастасія Рокитна

Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд у Криму визнав винною дружину фігуранта білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" Ризи Омерова - Севілю Омерову - в адмінправопорушенні за вихід на одиночний пікет. Їй винесли попередження в якості запобіжного заходу.

Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність".

Майор поліції Микола Литвинов стверджував, що інформацію про правопорушення Омерової він дізнався від співробітників Центру "Е", які моніторили соцмережі.

Зокрема, повідомляється, що вони знайшли кілька матеріалів про "правопорушення" жінки, які вони, в свою чергу, переадресували майору поліції для перевірки.

Захисник Омерової заявив, що з вироком не згоден, і збирається оскаржити його та повністю виправдати підзахисну.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок жителям Білогірського району Криму, яких звинувачують у "здійсненні терористичної діяльності" та участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Одного з кримських татар позбавили волі на 18 років.

Раніше повідомлялось, що окупаційна "влада" Криму етапувала до російського СІЗО ще одного фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір". В Ростов-на-Дону відправили кримського татарина Зекір'я Муратова.

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