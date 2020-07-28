"Суд" в Крыму пытается выйти на приговор Чубарову за 45 дней, - адвокат

Подконтрольный Российской Федерации "Верховный суд" Крыма допросил не менее 16 потерпевших и свидетелей обвинения за одно судебное заседание в рамкаах "расследования" против главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова. "Суд" попытается выйти на приговор Чубарову за 45 дней.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Он отметил, что допросы происходят после недопуска его к защите Чубарова.

"Только за сегодняшнее заседание было допрошено не менее 16 потерпевших и свидетелей обвинения. По всей видимости, расчет на то, чтобы за 45 суток, в течение которых Третий апелляционный суд будет рассматривать жалобу на отказ в допуске выбранного Рефатом Чубаровым адвоката, прогнать максимальное количество доказательств, а в идеале выйти на приговор", - заявил адвокат.

Напомним, 23 марта следственный комитет Российской Федерации в Крыму возбудил уголовное дело против Чубарова за организацию массовых беспорядков в 2014 году.

Позже прокуратура Крыма открыла дело по факту незаконного преследования Чубарова.