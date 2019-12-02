Крымского активиста Приходько внесли в список экстремистов в РФ

Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Правозащитники говорят о нарушении презумпции невиновности, так как Приходько еще не осужден

Украинского активиста Олега Приходько, арестованного в Крыму, Российская служба по финансовому мониторингу внесла в список лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

По словам руководителя "Крымской правозащитной группы" Ольги Скрипник, включение в такой список происходит после того, как вступил в силу приговор о признании человека виновным в террористической или экстремистской деятельности. Также внесение в список возможно после процессуального решения о признании человека подозреваемым по террористической или экстремистской статье.

"Таким образом нарушается презумпция невиновности, поскольку даже в рамках российской правовой системы вина человека не доказана, но он уже публично, на сайте Росфинмониторинга указан как экстремист или террорист, а его права уже ограничены. А в случае с Крымом, многих граждан Украины преследуют по экстремистским и террористическим статьям УК России незаконно, по политическим мотивам", - сообщила Скрипник.

Как отметила жена украинского политзаключенного Любовь Приходько, ему заблокировали карту для получения пенсии. По словам Скрипник, для получения пенсии необходимо оформить доверенность, а для этого необходимо получить разрешение следователя на приход нотариуса в СИЗО.

Напомним, Олег Приходько был задержан 10 октября в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 10 декабря. В его гараже нашли взрывчатку. В суде он заявил, что ему подбросили сотрудники ФСБ.

Также РБК-Украина писало, что, по словам адвоката, в Крыму во время содержания Приходько в СИЗО нарушаются его права.