"Суд" в Крыму приостановил дело Бекирова

Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя приостановил производство по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который уже освобожден в рамках обмена пленными. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, сообщает "Крым.Реалии".

С ходатайством о приостановлении уголовного дела выступил прокурор, поскольку Бекиров из-за болезней и постоянного лечения пока не может принимать участие в судебных заседаниях. Решение суда означает, что заседаний по делу не будет пока Эдем Бекиров не поправит здоровье.

"Суд считает необходимым приостановить производство по делу в связи с тяжелым состоянием здоровья подсудимого Бекирова, препятствующим принимать участие в ходе судебного разбирательства, до его выздоровления", - говорится в решении суда.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Из российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов, Артур Панов и Николай Карпюк.

На следующий день Бекирову сделали операцию. Позже его перевели из реанимации в отделение интенсивной терапии больницы.