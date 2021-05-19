ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Политзаключенный Яцкин выступил с последним словом в "суде" в Крыму, приговор объявят через два дня

Новина українською →
Среда 19 мая 2021 13:21
Политзаключенный Яцкин выступил с последним словом в "суде" в Крыму, приговор объявят через два дня Фото: Иван Яцкин (facebook.com/nikolay.polozov)
Автор: РБК-Украина

В "Верховном суде" Крыма украинский политзаключенный Иван Яцкин выступил с последним словом. В пятницу, 21 мая, ему объявят приговор.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

Сегодня в "суде" состоялись прения сторон.

"Сам Иван Григорьевич после прений выступил с последним словом подсудимого, после чего суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора", - рассказал Полозов.

Как известно, Яцкива задержали 16 октября 2019 года в Симферополе. Его обвиняют по статье 275 УК России - государственная измена в форме шпионажа. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет.

Ранее Полозов сообщал, что у политзаключенного ухудшилось состояние здоровья. Руководство СИЗО блокирует передачу ему медикаментов.

Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала немедленно оказать Яцкиву экстренную медицинскую помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество политзаключенные
NEWS
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине