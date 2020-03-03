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"Суд" в Крыму отправил активиста на принудительное лечение в психбольницу

Новости » Общество     03.03.2020 - 23:07
"Суд" в Крыму отправил активиста на принудительное лечение в психбольницу
Фото: Юнус Машарипов (crimeahrg.org)

Защита обжалует это решение

"Ялтинский городской суд" 3 марта постановил поместить в психиатрическую больницу на стационарное лечение с интенсивным наблюдением крымского активиста Юнуса Машарипова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

По словам адвоката Алексея Ладина, защита крымчанина будет обжаловать это решение.

Принудительное лечение - это, по сути, бессрочная мера, так как медицинская комиссия только один раз в 6 месяцев решает вопрос о прекращении или продлении такого лечения.

"Мы будем обжаловать. Пока апелляционная инстанция не вынесет окончательное решение Юнус Машарипов будет находиться в СИЗО", - сказал Ладин.

Адвокат просил суд оправдать Машарипова либо, если будут установлены нарушения психического здоровья, определить ему лечение в амбулаторном режиме без лишения свободы.

Как известно, Машарипова арестовали в сентябре 2017 года. По его словам, сотрудники ФСБ России били и пытали током, поэтому ему пришлось оговорить себя.

Во время допроса он сообщил, что "собирал информацию о социально-политической ситуации в Ялте, разбрасывал шприцы по пляжам для срыва туристического сезона, совершил поджог леса и распространял антироссийские листовки". Как говорится на видео, Машарипов делал это "по инициативе Меджлиса крымскотатарского народа, а курировали его сотрудники Службы безопасности Украины". Его приговорили к 4 годам колонии.

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РБК-Украина писало, что Российская Федерация скрывает информацию о местонахождении украинской политзаключенной Галины Долгополой.

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