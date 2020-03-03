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"Суд" у Криму відправив активіста на примусове лікування в психіатричну лікарню

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 23:07
"Суд" у Криму відправив активіста на примусове лікування в психіатричну лікарню
Фото: Юнус Машарипов (crimeahrg.org)

Захист оскаржить це рішення

"Ялтинський міський суд" 3 березня ухвалив помістити в психіатричну лікарню на стаціонарне лікування з інтенсивним спостереженням кримського активіста Юнуса Машарипова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську правозахисну групу".

За словами адвоката Олексія Ладіна, захист кримчанина буде оскаржувати це рішення.

Примусове лікування - це, по суті, безстрокова захід, так як медична комісія тільки один раз в 6 місяців вирішує питання про припинення або продовження такого лікування.

"Ми будемо оскаржувати. Поки апеляційна інстанція не винесе остаточне рішення Юнус Машарипов буде перебувати в СІЗО", - сказав Ладен.

Адвокат просив суд виправдати Машарипова або, якщо будуть встановлені порушення психічного здоров'я, визначити йому лікування в амбулаторному режимі без позбавлення волі.

Як відомо, Машарипова заарештували у вересні 2017 року. За його словами, співробітники ФСБ Росії били і катували струмом, тому йому довелося обмовити себе.

Під час допиту він повідомив, що "збирав інформацію про соціально-політичну ситуацію в Ялті, розкидав шприци по пляжам для зриву туристичного сезону, скоїв підпал лісу і поширював антиросійські листівки". Як йдеться на відео, Машарипов робив це "з ініціативи Меджлісу кримськотатарського народу, а курирували його співробітники Служби безпеки України". Його засудили до 4 років колонії.

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