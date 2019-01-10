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"Суд" в Крыму оставил под арестом Бекирова

Новости » Общество    10.01.2019 - 15:46
"Суд" в Крыму оставил под арестом Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Согласно решению "суда", Бекиров останется в СИЗО до 11 февраля

"Верховный суд" Крыма 10 января отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

В суде Бекиров сказал, что с каждым днем ему только хуже.  Адвокат Ислям Велиляев заявил ходатайство о приобщении медицинской справки из Генической центральной районной больницы о состоянии здоровья Бекирова. "Суд" согласился приобщить медицинскую справку к материалам дела.

"Мой подзащитный - инвалид первой группы, состояние здоровья постоянно усугубляется. Все новогодние праздники он пробыл без связи с адвокатами. Сейчас он находится в спецблоке, я неоднократно просил администрацию СИЗО перевести его в медсанчасть. Нет возможности, чтобы его наблюдали врачи. Мой подзащитный находится на грани между жизнью и смертью. Ему нужен постоянный уход. Я прошу удовлетворить апелляционную жалобу и изменить меру пресечения на домашний арест", - заявил Велиляев.

Адвокат Алексей Ладин просил "суд" перевести Бекирова под домашний арест из-за плохого состояния здоровья активиста. 

"Защитой были предоставлены медицинские документы на 87 страницах о состоянии здоровья моего подзащитного, в частности, документы, согласно которым Бекирова нельзя содержать в СИЗО. Мой подзащитный принимает 16 таблеток в день, не считая перевязок ампутированной ноги. Когда его один раз привезли в Семашко и замерили уровень сахара в крови, врач ужаснулся и сказал, что в любой момент Бекиров может впасть в кому. Сейчас не решается вопрос, совершил ли Бекиров какое-то преступление или нет. Решается вопрос, будет ли он жить вообще", - заявил Ладин.

Согласно решению "суда", Бекиров останется в СИЗО до 11 февраля.

Напомним, Европейский Союз призывал Российскую Федерацию немедленно освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. "Мы ожидаем, что его немедленно освободят без задержки и обеспечат доступ к срочному и надлежащему медицинскому уходу", - говорится в заявлении.

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