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"Суд" у Криму залишив під арештом Бекірова

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 15:46
"Суд" у Криму залишив під арештом Бекірова
Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Згідно з рішенням "суду", Бекіров залишиться в СІЗО до 11 лютого

"Верховний суд" Криму 10 січня відмовив у задоволенні апеляційної скарги на продовження арешту кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

В суді Бекіров сказав, що з кожним днем йому тільки гірше. Адвокат Іслям Веліляєв заявив клопотання про долучення медичної довідки з Генічеської центральної районної лікарні про стан здоров'я Бекірова. "Суд" погодився долучити медичну довідку до матеріалів справи.

"Мій підзахисний - інвалід першої групи, стан здоров'я постійно погіршується. Всі новорічні свята він пробув без зв'язку з адвокатами. Зараз він знаходиться в спецблоці, я неодноразово просив адміністрацію СІЗО перевести його в медсанчастину. Немає можливості, щоб його спостерігали лікарі. Мій підзахисний перебуває на межі між життям і смертю. Йому потрібен постійний догляд. Я прошу задовольнити апеляційну скаргу і змінити запобіжний захід на домашній арешт", - заявив Веліляєв.

Адвокат Олексій Ладен просив "суд" перевести Бекірова під домашній арештчерез поганий стан здоров'я активіста.

"Захистом були надані медичні документи на 87 сторінках про стан здоров'я мого підзахисного, зокрема, документи, згідно з якими Бекірова не можна утримувати в СІЗО. Мій підзахисний приймає 16 таблеток в день, не рахуючи перев'язок ампутованої ноги. Коли його один раз привезли в Семашко і заміряли рівень цукру в крові, лікар жахнувся і сказав, що в будь-який момент Бекіров може впасти в кому. Зараз вирішується питання, чи вчинив Бекіров якийсь злочин чи ні. Вирішується питання, чи буде він жити взагалі", - заявив Ладен.

Згідно з рішенням "суду", Бекіров залишиться в СІЗО до 11 лютого.

Нагадаємо, Європейський Союз закликав Російську Федерацію негайно звільнити кримськотатарського активіста Едему Бекірова. "Ми очікуємо, що його негайно звільнять без затримки і забезпечать доступ до термінового і належного медичного догляду", - йдеться в заяві.

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