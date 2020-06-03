"Суд" в Крыму арестовал украинского военного

В Крыму Киевский районный суд Симферополя арестовал военного Вооруженных сил Украины Евгения Добрынского на месяц. Его обвиняют в якобы незаконном пересечении границы.

Об этом сообщает ТАСС.

По версии ФСБ России, украинского военного задержали якобы в состоянии алкогольного опьянения во время незаконного пересечения границы. "Суд" арестовал военнослужащего на срок до 30 суток.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Добрынского сроком на 30 суток - до 1 июля", - заявила судья Валентина Камынина.

Кроме того, в отношении военного возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы России (ч.1 ст.322 УК РФ). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, или принудительные работы, или лишение свободы на срок до двух лет.

Адвокат Добрынского сообщил, что намерен подать апелляцию в установленный законом срок.

Отметим, в США уже отреагировали на задержание украинского военнослужащего российскими силовиками возле Крыма. Они призывают Россию прекратить агрессию против Украины.

Напомним, ФСБ заявила о задержании в Крыму украинского военного и открытия против него дела.

Также в ВСУ назвали фейком, что якобы военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на временно оккупированной территории.