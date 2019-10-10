"Суд" в Крыму арестовал проукраинского активиста Приходько

"Киевский районный суд Симферополя" арестовал проукраинского активиста Олега Приходько, которого российские спецслужби подозревают в подготовке теракта на полуострове. Об этом сообщают российские СМИ.

Приходько избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

"Избрать в отношении Приходько Олега Аркадьевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 10 декабря", - сказал "судья", зачитывая решение.

В суде Приходько заявил, что изъятые ФСБ взрывные вещества в его гараж подбросили

"Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда. Это моя мастерская, она открытая оставалась - туда мог кто угодно зайти", - заявил он на заседании.

Напомним, Приходько задержали российские силовики в его же доме вечером 9 октября. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Приходько был "членом украинских экстремистских организаций".

Приходько подозревают в подготовке взрывов в одном из административных зданий. Открыто уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Также РБК-Украина сообщало, что прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту задержания Олега Приходько. Основанием для открытия уголовное производство послужило обращение представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы). В прокуратуре отметили, что Приходько уже подвергался незаконным действиям со стороны "правоохранительных" органов РФ. В 2016 году так называемые "силовики" незаконно задерживали указанного гражданина Украины, а в 2019 году проводили незаконные обыски в доме мужчины.