"Суд" Крыма продлил арест активисту Приходько

"Верховный суд Республики Крым" оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката на продление срока содержания под стражей крымского активиста Олега Приходько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Telegram.

По ее словам, суд оставил активиста под стражей до 10 апреля 2020 года.

"Многочисленные письма Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с требованием допустить на свидание к Олегу Приходько родных и архиерея ПЦУ, архиепископа Симферопольского и Крымского Климента - остаются без какого-либо реагирования", - отметила Денисова.

В связи с чем она вынуждена обратиться с требованием к директору ФСБ Российской Федерации Александру Бортникову разрешить свидание Приходько с семьей.

"В случае игнорирования моих законных требований и продолжения бездействия российских властей, безотлагательно осуществлю мониторинговый визит в места несвободы, где незаконно удерживается гражданин Украины, ведь он находится в полной изоляции с момента задержания", - добавила она.

Напомним, Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В январе 2020 года против Олега Приходько возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Украинский активист Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

28 октября Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинения жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.