"Суд" Криму продовжив арешт активіста Приходько

"Верховний суд Республіки Крим" залишив без задоволення апеляційну скаргу адвоката на продовження терміну утримання під вартою кримського активіста Олега Приходька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денисової Telegram.

За її словами, суд залишив активіста під вартою до 10 квітня 2020 року.

"Численні листи Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москальковой з вимогою допустити на побачення до Олега Приходька рідних і архієрея ПЦУ, архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента - залишаються без будь-якого реагування", - зазначила Денисова.

У зв'язку з чим вона змушена звернутися з вимогою до директора ФСБ Російської Федерації Олександру Бортникову дозволити побачення Приходько з родиною.

"У разі ігнорування моїх законних вимог і продовження бездіяльності російської влади, невідкладно здійсню моніторинговий візит у місця несвободи, де незаконно утримується громадянин України, адже він перебуває в повній ізоляції з моменту затримання", - додала вона.

Нагадаємо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на анексованому півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

У січні 2020 року проти Олега Приходька порушили нову кримінальну справу. Його звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин.

Український активіст Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в підготовці теракту на анексованому півострові. У його гаражі правоохоронці знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ).

28 жовтня Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення жителю Криму Олегу Приходьку в підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.