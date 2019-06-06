Суд Крыма оставил под арестом четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Заседание проходило в закрытом режиме

Верховный суд Крыма продлил до 9 августа срок содержания в СИЗО четверым фигурантам второй Бахчисарайской "дела Хизб ут-Тахрир": координатору "Крымской солидарности" Сервера Мустафаеву, предпринимателю и меценату Марлену Асанов, активистам Ернесу Аметову и Эдема Смаїлову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крим.Реалії".

Как сообщается, заседание проходило в закрытом режиме. Судья отказался допустить родственников и обнародовать решение.

"Первое ходатайство, которое заявил Сервер о гласности - открытости судебного процесса. Судья отказался объявить мотивы закрытого режима заседания, сослался на тяжесть статьи, никаких обоснований не привел. На просьбу пустить родственников на обнародование сказал, чтобы получили разрешение у следователя на свидание в СИЗО", - рассказала адвокат Лиля Гемеджи.

Кроме того, суд отклонил ходатайство о том, чтобы Мустафаева вывели из металлической клетки и позволили участвовать в процессе рядом с адвокатом.

По словам Гемеджи, основным аргументом следователя о необходимости продления меры пресечения был тот факт, что обвиняемые не ознакомились с материалами дела.

"Обвинение не учло, что знакомиться с материалами дела можно и не находясь под стражей. Следователь заявил суду, что важно не нарушить право на защиту Сервера. В ответ мы заявили под протокол о недавних обысках в камере Сервера и об изъятии тетрадей с пометками к материалам уголовного дела", - рассказала адвокат.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кировский районный суд Ростова-на-Дону (Россия) во вторник, 14 мая, продлил срок ареста в СИЗО на два месяца последним четырем из 24 крымских татар, задержанных в марте по второй симферопольской "делу Хизб ут-Тахрир".

Отметим, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в результате было задержано 24 человека.