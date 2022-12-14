Суд конфисковал имущество Януковича и его окружения

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства экс-президента и приближенных к нему лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд .

По информации источника РБК-Украина, речь идет о беглом президенте Викторе Януковиче.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении бывшего президента и приближенных к нему лиц.

Таким образом конфисковали:

центр отдыха и здоровья и жилой дом (площадью 825,8 квадратных метра), которые находятся в с. Новые Петровцы (Вышгородский район, Киевская область);

несколько машиномест в подземном паркинге;

квартиру;

дом;

судно марки "Бриг";

100% доли в уставном капитале ООО "Танталит";

денежные средства в сумме 31 047 676,73 гривны и 84 964,60 долларов в ООО "Дом Лесника".

Кроме того, у Януковича конфисковали историко-культурные и материальные ценности, произведения искусства (картины, антикварная мебель и т.п.), на сумму более 18 миллионов 778 тысяч евро.

Как рассказала пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, решение суда касается 13 объектов движимого и недвижимого имущества, а также 537 пунктов историко-культурных элементов.

Обновлено.

Первоначально сообщалось, что решение суда не касается "Межигорья", но как уточнили РБК-Украина в ВАКС, резиденция также была конфискована. Суд конфисковал 100% ООО "Танталит", которое и владеет "Межигорьем".