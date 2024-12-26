Суд конфіскував майно екс-ведучого телеканалу "Інтер"

Суд конфіскував майно колишнього телеведучого телеканалу "Інтер" Юрія Кота. Наразі він проживає в Москві та працює на пропаганду РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України .

Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ "Золота Фішка" та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.

Згідно з рішенням суду, в дохід України підлягають стягненню наступні активи Кота:

"25 грудня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до колишнього українського телеведучого Юрія Кота відповідно до Закону України "Про санкції", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про екс-ведучого телеканалу "Інтер" Юрія Кота

Юрій Кот, який наразі проживає в Москві, відомий своїми проросійськими поглядами та активною співпрацею з російськими медіа.

Він систематично поширює антиукраїнську пропаганду. Він також є членом антиукраїнських організацій "Безсмертний полк України" та "Комітет спасіння України".

Як повідомлялось раніше, ще у 2022 році Юрій Кот підозрювався у державній зраді.

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