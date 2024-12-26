Суд конфіскував майно екс-ведучого телеканалу "Інтер"
Суд конфіскував майно колишнього телеведучого телеканалу "Інтер" Юрія Кота. Наразі він проживає в Москві та працює на пропаганду РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.
"25 грудня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до колишнього українського телеведучого Юрія Кота відповідно до Закону України "Про санкції", - йдеться у повідомленні.
Згідно з рішенням суду, в дохід України підлягають стягненню наступні активи Кота:
- чотири земельні ділянки у Житомирській області;
- три одиниці вогнепальної зброї;
- автомобіль SKODA OCTAVIA ELEGANCE;
- майнові права на сім телевізійних проектів.
Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ "Золота Фішка" та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.
Що відомо про екс-ведучого телеканалу "Інтер" Юрія Кота
Юрій Кот, який наразі проживає в Москві, відомий своїми проросійськими поглядами та активною співпрацею з російськими медіа.
Він систематично поширює антиукраїнську пропаганду. Він також є членом антиукраїнських організацій "Безсмертний полк України" та "Комітет спасіння України".
Як повідомлялось раніше, ще у 2022 році Юрій Кот підозрювався у державній зраді.
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