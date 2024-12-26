Суд конфисковал имущество экс-ведущего телеканала "Интер"
Суд конфисковал имущество бывшего телеведущего телеканала "Интер" Юрия Кота. Сейчас он проживает в Москве и работает на пропаганду РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
"25 декабря Высший антикоррупционный суд принял решение об удовлетворении иска Министерства юстиции по применению санкций к бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту в соответствии с Законом Украины "О санкциях", - говорится в сообщении.
Согласно решению суда, в доход Украины подлежат взысканию следующие активы Кота:
- четыре земельных участка в Житомирской области;
- три единицы огнестрельного оружия;
- автомобиль SKODA OCTAVIA ELEGANCE;
- имущественные права на семь телевизионных проектов.
Также суд постановил взыскать 59% доли в уставном капитале ООО "Золотая Фишка" и деньги, размещенные на счетах в коммерческом банке.
Что известно об экс-ведущем телеканала "Интер" Юрии Коте
Юрий Кот, который сейчас проживает в Москве, известен своими пророссийскими взглядами и активным сотрудничеством с российскими медиа.
Он систематически распространяет антиукраинскую пропаганду. Он также является членом антиукраинских организаций "Бессмертный полк Украины" и "Комитет спасения Украины".
Как сообщалось ранее, еще в 2022 году Юрий Кот подозревался в государственной измене.
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