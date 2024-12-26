Суд конфисковал имущество экс-ведущего телеканала "Интер"

Суд конфисковал имущество бывшего телеведущего телеканала "Интер" Юрия Кота. Сейчас он проживает в Москве и работает на пропаганду РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины .

"25 декабря Высший антикоррупционный суд принял решение об удовлетворении иска Министерства юстиции по применению санкций к бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту в соответствии с Законом Украины "О санкциях", - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, в доход Украины подлежат взысканию следующие активы Кота:

четыре земельных участка в Житомирской области;

три единицы огнестрельного оружия;

автомобиль SKODA OCTAVIA ELEGANCE;

имущественные права на семь телевизионных проектов.

Также суд постановил взыскать 59% доли в уставном капитале ООО "Золотая Фишка" и деньги, размещенные на счетах в коммерческом банке.