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Суд в Китае признал незаконной сверхурочную работу

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Пекин, Пятница 27 августа 2021 12:36
Суд в Китае признал незаконной сверхурочную работу Фото: Верховный суд Китая признал незаконной сверхурочную работу (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховный народный суд Китая признал незаконной сверхурочную работу в формате "996" - с 9:00 до 21:00 шесть дней в неделю. Этот суд является высшим судом страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Высший суд Китая и Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения опубликовали указания и примеры того, что считается сверхурочной работой.

В течение последнего времени этот вопрос привлек к себе всеобщее внимание.

В 2019 году возникла негативная реакция, приведшая к публичной дискуссии о рабочем времени в китайской технологической промышленности.

Отметим, Компания ByteDance, владелица TikTok, объявила об официальном отказе от сверхурочной работы в выходные с 1 августа.

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