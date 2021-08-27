Суд у Китаї визнав незаконною понаднормову роботу

Верховний народний суд Китаю визнав незаконною понаднормову роботу у форматі "996" - з 9:00 до 21:00 шість днів на тиждень. Цей суд є найвищим судом країни.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Вищий суд Китаю та Міністерство трудових ресурсів та соціального забезпечення опублікували вказівки та приклади того, що вважається понаднормовою роботою.

Протягом останнього часу це питання привернуло до себе загальну увагу.

У 2019 році виникла негативна реакція, що призвела до публічної дискусії щодо робочого часу в китайській технологічній промисловості.

Зазначимо, Компанія ByteDance, власниця TikTok, оголосила про офіційну відмову від понаднормової роботи у вихідні з 1 серпня.