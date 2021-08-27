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Суд у Китаї визнав незаконною понаднормову роботу

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Пекін, П'ятниця 27 серпня 2021 12:36
Суд у Китаї визнав незаконною понаднормову роботу Фото: Верховний суд Китаю визнав незаконною понаднормову роботу (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховний народний суд Китаю визнав незаконною понаднормову роботу у форматі "996" - з 9:00 до 21:00 шість днів на тиждень. Цей суд є найвищим судом країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Вищий суд Китаю та Міністерство трудових ресурсів та соціального забезпечення опублікували вказівки та приклади того, що вважається понаднормовою роботою.

Протягом останнього часу це питання привернуло до себе загальну увагу.

У 2019 році виникла негативна реакція, що призвела до публічної дискусії щодо робочого часу в китайській технологічній промисловості.

Зазначимо, Компанія ByteDance, власниця TikTok, оголосила про офіційну відмову від понаднормової роботи у вихідні з 1 серпня.

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