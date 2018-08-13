Суд в Киеве приговорил депутата "городского совета Евпатории" к 5 годам с отсрочкой

Новости Общество 13.08.2018 - 14:58
Фото: Сергей Осьминин (скрин видео youtube com Крым.Реалии)
Фото: Сергей Осьминин (скрин видео youtube com Крым.Реалии)

Депутат "Евпаторийского горсовета" подписал сделку со следствием

Депутат подконтрольного Кремлю "Евпаторийского горсовета" Сергей Осьминин подписал сделку со следствием, ему присудили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что Деснянским районным судом Киева утверждено соглашение о признании виновности, заключенное с прокуратурой АРК с гражданином Украины - депутатом называемого незаконно созданного органа "Евпаторийский городской совет" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначено последнему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

В прокуратуре АРК сообщили, что условиями заключения соглашения является безоговорочное признание обвиняемым своей виновности в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие обстоятельств, которые в соответствии с Уголовным кодексом Украины отягчают наказание.

Напомним, в начале апреля сотрудники Службы безопасности задержали на административной границе с временно аннексированной Автономной Республикой Крым депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета" оккупационной власти.

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Теги:  Крым,  депутаты,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС