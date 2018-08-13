Суд у Києві засудив депутата "міської ради Євпаторії" до 5 років з відстрочкою

Депутат "Євпаторійської міськради" підписав угоду зі слідством

Депутат підконтрольної Кремлю "Євпаторійської міськради" Сергій Осьмінін підписав угоду зі слідством, йому присудили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Повідомляється, що Деснянським районним судом Києва затверджено угоду про визнання винуватості, укладену з прокуратурою АРК з громадянином України - депутатом незаконно створеного органу "Євпаторійська міська рада" у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та останньому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

У прокуратурі АРК повідомили, що умовами укладення угоди є беззастережне визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обставин, які згідно з Кримінальним кодексом України обтяжують покарання.

Нагадаємо, на початку квітня співробітники Служби безпеки затримали на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою Автономною Республікою Крим депутата самопроголошеної "Євпаторійської міської ради" окупаційної влади.