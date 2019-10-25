ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд в Киеве в ноябре начнет рассмотрение дела Жириновского

Новости » Политика    25.10.2019 - 17:04
Суд в Киеве в ноябре начнет рассмотрение дела Жириновского
Фото: Владимир Жириновский (УНИАН)

Жириновский подозревается в финансировании терроризма

Шевченковский районный суд Киева 1 ноября начнет рассматривать дело против российского депутата Владимира Жириновского, который подозревается в финансировании терроризма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию в правительственной газете "Урядовий курьер".

Сообщается, что в производстве суда находится уголовное дело по обвинению Жириновского в организации преступления и финансировании терроризма. Вместе с ним под подозрением еще два депутата Михаил Дегтярев и Алексей Диденко.

"Шевченковский районный суд Киева сообщает, что судебное заседание по вышеуказанному уголовному делу состоится 01 ноября 2019 года в 09:15", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в случае неявки фигурантов суд будет рассматривать дело в заочном порядке.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело в отношении Жириновского еще год назад. По данным следствия, он весной 2014 года создал и возглавил группу, которая собирала средства для поддержки самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". В данную группу вошли другие депутаты Государственной думы РФ.

За счет собранных средств террористам предоставили шесть военных внедорожников. Некоторые из них были задействованы при совершении терактов против украинских подразделений, в частности на территории Донецкого аэропорта.

До этого Служба безопасности Украины вызывала его на допрос.

Германия требует немедленно освободить Асеева Боевики на Донбассе 3 раза обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный
Новости Украины ДонбассЖириновскийТерроризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь