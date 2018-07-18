Суд начал заседание по мере пресечения для лидера С14 за нападение на ромов

Сергея Мазура подозревают в организации нападения на ромов на Лысой горе

Голосеевский районный суд Киева сегодня, 18 июля, начал заседание по избранию меры пресечения для координатора националистической организации С14 Сергея Мазура за нападение на ромов на Лысой горе в конце апреля. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, зал судебных заседаний заполнен журналистами и активистами. Кроме того, ожидается, что на заседании будут присутствовать нардепы Игорь Луценко ("Батькивщина") и Юрий Тимошенко ("Народный фронт"). Мазуру инкриминируют хулиганство с использованием огнестрельного или холодного оружия.

Напомним, ранее адвокат Мазура Дмитрий Биловчук заявил, что прокуроры просят для его подзащитного круглосуточный домашний арест. 10 июля Мазуру объявили о подозрении как одному из участников нападения на лагерь ромов в Киеве на Лысой горе.

В апреле в Голосеевском районе Киева националисты совершили нападение на временное поселение ромов и уничтожили его. Сами представители организации С14 назвали свою акцию "уборкой".