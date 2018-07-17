Координатору С14 Мазуру просят круглосуточный домашний арест

Заседание по делу подозреваемого в нападении на ромов состоится завтра, 18 июля, в Голосеевском райсуде Киева

Координатору организации С14 Сергею Мазуру, который является одним из участников нападения на лагерь ромов в Киеве на Лысой горе, просить круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат задержанного Дмитрий Биловчук.

По словам адвоката, заседание состоится завтра, 18 июля, в Голосеевском районном суде Киева.

"Мазуру просят круглосуточный домашний арест. В деле будет группа прокуроров. Однако и подозрение, и ходатайство об избрании меры пресечения подписала прокурор, которой нет в группе", - сказал адвокат.

Биловчук отметил, что Мазуру инкриминируют хулиганство с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения травм (ч.4 ст. 296 УКУ).

Кроме того, на заседании завтра должны присутствовать нардепы Игорь Луценко и Юрий Тимошенко.

Напомним, 10 июля 2018 года координатору С14 Сергею Мазуру было объявлено о подозрении как одному из участников нападения на лагерь ромов в Киеве на Лысой горе, который произошел в апреле 2018 года.