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Суд Киева запретил проводить конкурс на должность судьи ЕСПЧ от Украины


Окружной административный суд Киева запретил комиссии совершать действия по проведению конкурса на должность судьи ЕСПЧ от Украины

Окружной административный суд города Киева 26 апреля принял решение о запрете конкурсной комиссии по добору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины совершать определенные действия относительно проведения конкурса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд постановил запретить конкурсной комиссии совершать действия по приему документов от лиц, желающих принять участие в конкурсе, проведение тестирования, собеседования, а также действия по отбору кандидатов, формированию и обнародованию списка на сайте интернет-представительства президента Украины от трех кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Также суд запретил главе конкурсной комиссии Наталье Кузнецовой совершать действия по представлению соответствующего списка кандидатов в МИД для его внесения в установленном порядке в Совет Европы и совершать действия по проведению указанного конкурса. МИД запрещено совершать действия по тестированию для определения уровня владения участниками конкурса официальным языками Совета Европы.

Напомним, 11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. Текст присяги судьи зачитал судья Апелляционной палаты ВАС Сергей Боднар.

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