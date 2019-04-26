ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд Києва заборонив проводити конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 20:14
Суд Києва заборонив проводити конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України
Ілюстративне фото: (platformpj.org)

Окружний адміністративний суд Києва заборонив комісії вчиняти дії по проведенню конкурсу на посаду судді ЄСПЛ від України

Окружний адміністративний суд міста Києва 26 квітня прийняв рішення про заборону конкурсній комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України вчиняти певні дії щодо проведення конкурсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Суд постановив заборонити конкурсній комісії вчиняти дії щодо прийому документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, проведення тестування, співбесіди, а також дії щодо відбору кандидатів, формування та оприлюднення списку на сайті інтернет-представництва президента України від трьох кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України

Також суд заборонив голові конкурсної комісії Наталії Кузнєцовій вчиняти дії за поданням відповідного списку кандидатів у МЗС для його внесення в установленому порядку до Ради Європи і вчиняти дії щодо проведення зазначеного конкурсу. МЗС заборонено вчиняти дії щодо тестування для визначення рівня володіння учасниками конкурсу офіційними мовами Ради Європи.

Нагадаємо, 11 квітня судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду прийняли присягу. Текст присяги судді зачитав суддя Апеляційної палати ВАС Сергій Боднар.

РФ ігнорує рішення ЄСПЛ по українським морякам, - Петренко У Раді Європи позитивно оцінили виконання Україною рішень ЄСПЛ
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ЕСПЧ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся