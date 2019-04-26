Суд Києва заборонив проводити конкурс на посаду судді ЄСПЛ від України

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Окружний адміністративний суд Києва заборонив комісії вчиняти дії по проведенню конкурсу на посаду судді ЄСПЛ від України

Окружний адміністративний суд міста Києва 26 квітня прийняв рішення про заборону конкурсній комісії з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України вчиняти певні дії щодо проведення конкурсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Суд постановив заборонити конкурсній комісії вчиняти дії щодо прийому документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, проведення тестування, співбесіди, а також дії щодо відбору кандидатів, формування та оприлюднення списку на сайті інтернет-представництва президента України від трьох кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України

Також суд заборонив голові конкурсної комісії Наталії Кузнєцовій вчиняти дії за поданням відповідного списку кандидатів у МЗС для його внесення в установленому порядку до Ради Європи і вчиняти дії щодо проведення зазначеного конкурсу. МЗС заборонено вчиняти дії щодо тестування для визначення рівня володіння учасниками конкурсу офіційними мовами Ради Європи.

Нагадаємо, 11 квітня судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду прийняли присягу. Текст присяги судді зачитав суддя Апеляційної палати ВАС Сергій Боднар.