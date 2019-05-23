Суд Киева открыл производство по иску Януковича против бывшего адвоката

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску бывшего президента Украины Виктора Януковича против его государственного адвоката Ивана Ангелина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления сторон.

"В своем иске Янукович просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта 2019 года, которым было отменено решение о привлечении адвоката Ивана Ангелина к дисциплинарной ответственности, а именно - лишение его права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая бывший президент Виктор Янукович обратился в Окружной админсуд Киева с иском, где просит привлечь к дисциплинарной ответственности его государственного адвоката Ивана Ангелина.

Отметим, ранее Ангелина привлекли к дисциплинарной ответственности за участие в деле Виктора Януковича, а именно - лишили права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины.

В январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Виктора Януковича. Бывшего президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы. Адвокаты Януковича подали апелляционную жалобу на приговор.