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Суд Києва відмовився заборонити будівництво на алеї Героїв Небесної сотні для проведення слідства

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 12:23
Фото: Сергій Горбатюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Сергій Горбатюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Печерський районний суд відмовився заарештувати ділянку і заборонити будівництво на алеї Героїв Небесної сотні

Печерський районний суд міста Києва відмовився заарештувати ділянку і заборонити будівництво на алеї Героїв Небесної сотні для проведення слідчого експерименту. Про це заявив під час брифінгу начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає РБК-Україна.

За його словами, раніше ГПУ звернулася до суду з проханням накласти арешт на ділянку на алеї Героїв Небесної сотні в столиці.

"Ми звернулися до суду з тим, щоб накласти арешт на цю ділянку до завершення слідчих експериментів... На судовому засіданні прокурору суддя сказав, що задовольняє цю вимогу, а в рішенні було написано, що він відмовив у задоволенні клопотання, відмовив в арешті цієї ділянки в частині невнесення змін", - розповів Горбатюк, зазначивши, що будівельні роботи можуть розпочатися через тиждень, і в зв'язку з цим проведення слідчого експерименту стане неможливим.

Також він повідомив, що слідству необхідно як мінімум 16 днів для відтворення обставин вбивства восьми активістів Евромайдана на ділянці біля виходу зі станції метро "Хрещатик". Горбатюк додав, що комунальні служби з липня відмовляються переносити меморіал Героям Небесної сотні.

Нагадаємо, в червні повідомлялося, що меморіальний пам'ятник Героям Небесної Сотні, який зробили учасники Революції Гідності на місці кривавого розстрілу протестувальників на вулиці Інститутській, планують тимчасово перенести для завершення слідчих експериментів.

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