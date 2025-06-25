Суд Києва не дав стягнути з РФ 73 млн доларів збитків від війни, компанія "Onur" подала апеляцію

Господарський суд міста Києва відмовив провідній компанії з будівництва доріг ТОВ "Онур конструкціон інтернешнл" у задоволенні позову про стягнення з РФ збитків. Мова йде про суму понад 3 млрд гривень (73,6 млн доларів).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
Суд дійшов висновку, що компанія не надала достатніх доказів, які б підтверджували факт втрати чи знищення майна, на яке нараховано збитки.
Компанія Onur звернулася до суду, стверджуючи, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року вона втратила контроль над своїм технічним обладнання, офісними будівлями, транспортними засобами, а також будівельні матеріали в Донецькій та Луганській областях, де вони здійснювали капітальні ремонти автомобільних доріг.
Позивач стверджував, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації його майно та матеріали були незаконно вилучені або знищені збройними формуваннями РФ. Спочатку сума позову складала 47,4 млн доларів, але згодом була збільшена до 73,6 млн доларів. Обґрунтовуючи розмір завданих збитків, позивач посилався на висновок компанії "Експерт ІН".
В рішенні суд вказав на низку недоліків у доказовій базі позивача:
На підставі цих аргументів Господарський суд міста Києва постановив рішення про повну відмову в задоволенні позовних вимог.
За словами юриста, у цілому можна погодитися з висновками суду щодо того, що позивач недостатньо підготував доказову базу про втрати майна на окупованій території.
Як каже він, основні докази були надані лише експерту для підготовки висновку, але не долучені до матеріалів справи, що позбавило суд можливості безпосередньо їх дослідити. При цьому варто нагадати, що експертний висновок не має наперед встановленої сили та оцінюється судом нарівні з іншими доказами.
Особливе занепокоєння викликає несподіваний висновок суду про те, що: "позбавлення права володіння товарно-матеріальними цінностями та їх фактичне перебування на тимчасово окупованій території не є втратою у розумінні статті 22 Цивільного кодексу України".
"Такий підхід є небезпечним прецедентом для українських компаній, які втратили активи внаслідок окупації. Якщо майно було захоплене або доступ до нього втрачено через збройну агресію - це має розцінюватися як втрата і, відповідно, вважатися збитками", - додає юрист.
ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" - дочірнє підприємство турецького будівельного гіганта "Онур Тааххют", що здійснює будівництво і ремонт автошляхів та мостів в Україні. Компанія має власний асфальтовий завод у Львівській області. Вона брало участь в будівництві автошляхів "Київ - Чоп" і "Київ - Одеса".
Раніше писали, що Onur Group - ремонтує підірвані мости, зокрема міст в Ірпені на околиці Києва. Також у співпраці з південнокорейською Samsung C&T Corp будувала в Україні мобільні шпиталі.
Додамо, що турецький "Onur" увійшов до числа обраних за президентства Володимира Зеленського фірм, що створили "дорожний картель" на Великому будівництві. Зокрема, турецький "Onur" легалізував контроль над українським родовищем золота.
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