В Киеве задержали боевика "ДНР", стрелявшего в полицейских

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стрелком оказался командир подразделения "ОПЛОТ", участвовавший в боях под Дебальцево и Иловайском

В Киеве задержали боевика "ДНР", который открыл огонь в полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений. В результате стрельбы ранение получил участковый офицер полиции, который в компании коллег вне службы находился в заведении.

"К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. Конфликт злоумышленник продолжил бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый офицер склонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия", - сообщили в полиции.

Спустя несколько часов после происшествия стрелка задержали. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый житель Донецкой области, который является командиром разведки подразделения "ОПЛОТ" и участвовал на стороне "ДНР" в боях под Дебальцево и Иловайском.

По данному факту открыто дело по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавший полицейский прооперирован и находится в удовлетворительном состоянии в больнице.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в ночь на 26 января на территории Гидропарка произошла стрельба. Между двумя посетителями заведения и неизвестными возник конфликт, в результате которого один из незнакомцев достал оружие и начал стрелять, после чего скрылся в неизвестном направлении. После этого двух пострадавших с травмами госпитализировали.

Также сообщалось, что в Запорожье произошла стрельба возле одного из ресторанов. Один из посетителей начал скандалить с персоналом заведения, после чего владелец ресторана вывел его на улицу. Выйдя на улицу посетитель выстрелил во владельца заведения и скрылся.