Суд в Калифорнии отменил 30-летний запрет на штурмовое оружие

Окружной суд Соединенных Штатов постановил, что запрет на оборот штурмового оружия нарушает права законопослушных жителей штата на владение им. Запрет действовал в штате Калифорния с 1989 года.

При этом суд запретил привлекать к ответственности за нарушение закона штата.

Отмечается, что в своем решении судья счел, что запрет нарушает Вторую поправку к Конституции США. Он подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев штурмовое оружие используется жителями страны в законных целях.

"Популярная винтовка AR-15 - как швейцарский нож: идеальное сочетание оружия для защиты дома и вооружения для защиты отечества. Она хороша и для дома, и для боя", - заявил судья.

Судья также отметил, что несмотря на действовавший запрет, в Калифорнии были легально зарегистрированы более 185 тысяч единиц штурмового оружия. Он также подчеркнул, что в штате убийства с помощью ножа происходят в семь раз чаще, чем с помощью винтовки.

Вердикт суда власти могут обжаловать в течение 30 дней.

Отметим, что полуавтоматическое штурмовое оружие часто используют преступники, совершающие массовые убийства. В частности, винтовка AR-15, помимо прочего, использовалась стрелками при убийствах на кантри-фестивале в Лас-Вегасе и в гей-клубе в Орландо - двух самых крупных по числу жертв перестрелках в истории США.