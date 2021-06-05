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Суд у Каліфорнії скасував 30-річну заборону на штурмову зброю

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Субота 05 червня 2021 19:27
Суд у Каліфорнії скасував 30-річну заборону на штурмову зброю Фото: Суд у Каліфорнії скасував 30-річну заборону на штурмову зброю (flickr.com/stendueland)
Автор: РБК-Україна

Окружний суд Сполучених Штатів постановив, що заборона на обіг штурмової зброї порушує права законослухняних жителів штату на володіння ним. Заборона діяла в штаті Каліфорнія з 1989 року.

Про це повідомляє Associated Press.

При цьому суд заборонив притягати до відповідальності за порушення закону штату.

Зазначається, що у своєму рішенні суддя визнав, що заборона порушує Другу поправку до Конституції США. Він підкреслив, що в переважній більшості випадків штурмова зброя використовується жителями країни в законних цілях.

"Популярна гвинтівка AR-15-як швейцарський ніж: ідеальне поєднання зброї для захисту будинку і озброєння для захисту Вітчизни. Вона хороша і для дому, і для бою", - заявив суддя.

Суддя також зазначив, що незважаючи на заборону, що діяла, в Каліфорнії були легально зареєстровані понад 185 тисяч одиниць штурмової зброї. Він також підкреслив, що в штаті вбивства за допомогою ножа відбуваються в сім разів частіше, ніж за допомогою гвинтівки.

Вердикт суду влада може оскаржити протягом 30 днів.

Зазначимо, що напівавтоматичну штурмову зброю часто використовують злочинці, які здійснюють масові вбивства. Зокрема, гвинтівка AR-15, крім іншого, використовувалася стрілками при вбивствах на кантрі-фестивалі в Лас-Вегасі і в гей - клубі в Орландо-двох найбільших за кількістю жертв перестрілках в історії США.

Нагадаємо, раніше у Флориді двоє підлітків втекли з інтернату, після чого вломилися в чужому будинок і вкрали зброю. Зокрема, автомат АК-47, пістолет і рушниця. Після цього вони влаштували перестрілку з правоохоронцями.

Крім того, в Хайаліа в штаті Флорида (США) до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.

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