Суд у Каліфорнії скасував 30-річну заборону на штурмову зброю
Окружний суд Сполучених Штатів постановив, що заборона на обіг штурмової зброї порушує права законослухняних жителів штату на володіння ним. Заборона діяла в штаті Каліфорнія з 1989 року.
Про це повідомляє Associated Press.
При цьому суд заборонив притягати до відповідальності за порушення закону штату.
Зазначається, що у своєму рішенні суддя визнав, що заборона порушує Другу поправку до Конституції США. Він підкреслив, що в переважній більшості випадків штурмова зброя використовується жителями країни в законних цілях.
"Популярна гвинтівка AR-15-як швейцарський ніж: ідеальне поєднання зброї для захисту будинку і озброєння для захисту Вітчизни. Вона хороша і для дому, і для бою", - заявив суддя.
Суддя також зазначив, що незважаючи на заборону, що діяла, в Каліфорнії були легально зареєстровані понад 185 тисяч одиниць штурмової зброї. Він також підкреслив, що в штаті вбивства за допомогою ножа відбуваються в сім разів частіше, ніж за допомогою гвинтівки.
Вердикт суду влада може оскаржити протягом 30 днів.
Зазначимо, що напівавтоматичну штурмову зброю часто використовують злочинці, які здійснюють масові вбивства. Зокрема, гвинтівка AR-15, крім іншого, використовувалася стрілками при вбивствах на кантрі-фестивалі в Лас-Вегасі і в гей - клубі в Орландо-двох найбільших за кількістю жертв перестрілках в історії США.
Нагадаємо, раніше у Флориді двоє підлітків втекли з інтернату, після чого вломилися в чужому будинок і вкрали зброю. Зокрема, автомат АК-47, пістолет і рушниця. Після цього вони влаштували перестрілку з правоохоронцями.
Крім того, в Хайаліа в штаті Флорида (США) до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше 20 отримали поранення.