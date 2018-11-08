Суд Каира отправил в тюрьму 65 человек по обвинению в терроризме

В частности, 18 человек приговорены к пожизненному заключению, 41 осужденных - к и еще шесть человек проведут в заключении пять лет

Суд Каира признал виновными в терроризме 65 человек, приговорив их к лишению свободы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

В частности, 18 человек приговорены к пожизненному заключению, 41 осужденных - к и еще шесть человек проведут в заключении пять лет.

Осужденные были признаны виновными в создании террористической группировки, которая заявила о лояльности "Исламскому государству". По данным египетской прокуратуры, группировка организовала ячейки в шести провинциях страны, где террористы обучались обращению с оружием и взрывчатыми веществами.

Отметим, ранее сообщалось, что в Египте военный трибунал приговорил к смертной казни 17 обвиняемых в нападениях на православные церкви в 2016-2017 годах, которые привели к гибели десятков христиан-коптов.

Напомним, Уголовный суд в столице Египта Каире в субботу, 8 сентября, подтвердил смертные приговоры для 75 человек, в числе которых лидеры запрещенного в стране движения "Братья-мусульмане" и сторонники бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.