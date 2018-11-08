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Суд Каїра відправив у в'язницю 65 осіб за звинуваченням у тероризмі

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 22:31
Ілюстративне фото (twitter.com)
Ілюстративне фото (twitter.com)

Зокрема, 18 осіб засуджені до довічного ув'язнення, 41 засуджених - і ще шість осіб проведуть в ув'язненні п'ять років

Суд Каїра визнав винними в тероризмі 65 осіб, засудивши їх до позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Зокрема, 18 осіб засуджені до довічного ув'язнення, 41 засуджених - і ще шість осіб проведуть в ув'язненні п'ять років.

Засуджені були визнані винними в створенні терористичної угруповання, яка заявила про лояльності "Ісламському державі". За даними єгипетської прокуратури, групування організувала клітинки в шести провінціях країни, де терористи навчалися поводження зі зброєю та вибуховими речовинами.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в Єгипті військовий трибунал засудив до смертної кари 17 обвинувачених у нападах на православні церкви у 2016-2017 роках, які призвели до загибелі десятків християн-коптів.

Нагадаємо, Кримінальний суд у столиці Єгипту Каїрі в суботу, 8 вересня, підтвердив смертні вироки для 75 осіб, в числі яких лідери забороненого в країні руху "Брати-мусульмани" і прихильники колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі.

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