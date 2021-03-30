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Суд в Израиле разблокировал рассмотрение иска ПриватБанка на 600 млн долларов

Автор: РБК-Украина

Верховный суд Израиля разблокировал рассмотрение иска украинского ПриватБанка на 600 млн долларов. Иск подавали против бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Израильского Банка Дисконт (ИБД).

Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Сообщается, что иск был подан еще в декабре 2019 года, он касается схемы присвоения не менее 600 млн долларов, которые в период с 2007 по 2011 годы незаконно вывели из ПриватБанка и разместили на счете в ИБД. ПриватБанк пытается доказать, что ИБД позволил провести мошенническое перечисление и не заблокировал транзакцию, несмотря на признаки отмывания денег.

Дело рассматривает Окружной суд Тель-Авива, который отказал ИБД в отклонении иска или приостановке его рассмотрения до вынесения решений по существу по делам ПриватБанка в Англии и США. В дальнейшем израильский банк пытался обжаловать решение в Верховном суде, но 26 марта он отклонил жалобу и подтвердил право ПриватБанка на публичное разбирательство по существу в полном объеме.

"Своим решением Верховный суд Израиля оставил без изменений решение Окружного суда, согласно которому иск ПриватБанка против ИБД должен рассматриваться в полном объеме и не должен быть отклонен или остановлен, вопреки тому, что требовал ИБД", - говорится в сообщении.

Таким образом, иск в Израиле может рассматриваться без неоправданных задержек и без привязки к тем, которые рассматривают суды в Англии и США. Причем дело в Израиле касается совсем других убытков.

Напомним, в декабре 2020 года Окружной суд Тель-Авива решил, что иск ПриватБанка против его бывших собственников и других ответчиков на 600 млн долларов будет рассмотрен в полном объеме. Именно это решение пытался обжаловать ИБД.

За год до этого стало известно, что Израильский Банк Дисконт станет ответчиком по иску ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова в Израиле.

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Новости Украины ПриватБанкИзраильИгорь Коломойский
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