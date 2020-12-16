Суд изменил меру пресечения Грымчаку

Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Ночной домашний арест изменили на личное обязательство.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Дмитрий Мельник.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 14 декабря.

"Определением Высшего антикоррупционного суда от 14.12.2020 Грымчаку Ю.М. изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство", - написал адвокат.

Напомним, Грымчак и его помощник были задержаны правоохранителями в августе 2019 года. Их подозревают в вымогательстве 1,1 миллиона долларов. Их задержали во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

В начале апреля 2020 года НАБУ завершило расследование по делу Грымчака и направило материалы в суд.

Также сообщалось, что в мае НАБУ закрыло дело о недостоверном декларировании против Грымчака.