Суд избрал меру пресечения руководству "Сумыхимпром"

Фото: (facebook.com/LarysaSargan)

Руководство ПАО подозревают в покупке товара по завышенной на 3 млн грн цене

Зареченский районный суд города Суми сегодня, 20 ноября, избрал меру пресечения коммерческому директору и начальнику отдела снабжения публичного акционерного общества "Сумыхимпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган в Facebook.

Сегодня следственный судья рассмотрел ходатайство прокуратуры Сумской области об избрании мер пресечения. Прокуратура настаивала на определении залога в размере 500 тыс. гривен каждому. Суд согласился с доводами прокурора, признав подозрение обоснованным, и в полном объеме удовлетворил ходатайство.

В течение пяти дней подозреваемые или другие лица обязаны внести более 1 млн гривен на соответствующий счет. В случае, если залог не будет оплачен, будет решаться вопрос об изменении меры пресечения.

Напомним, прокуратура Сумской области 15 ноября сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением коммерческому директору и начальнику отдела снабжения ПАО "Сумыхимпром".

Правоохранители установили, что в январе-феврале 2018 года указанные должностные лица договорились о неправомерной выгоде для другого юридического лица. В частности, коммерческий директор и начальник отдела снабжения под видом извести негашеной второго сорта приобрели по существенно завышенной цене известь третьего сорта. Согласно выводам специалистов стоимость товара завышена на сумму более 3 млн гривен.