ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Руководство "Сумыхимпром" подозревают в покупке товара по завышенной на 3 млн грн цене

Новости » Общество    15.11.2018 - 15:00
Руководство "Сумыхимпром" подозревают в покупке товара по завышенной на 3 млн грн цене
Фото: (facebook.com/LarysaSargan)

Прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением коммерческому директору и начальнику отдела снабжения ПАО

Прокуратура Сумской области сегодня, 15 ноября, сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением коммерческому директору и начальнику отдела снабжения ПАО "Сумыхимпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители установили, что в январе-феврале 2018 года указанные должностные лица договорились о неправомерной выгоде для другого юридического лица. В частности, коммерческий директор и начальник отдела снабжения под видом извести негашеной второго сорта приобрели по существенно завышенной цене известь третьего сорта. Согласно выводам специалистов стоимость товара завышена на сумму более 3 млн гривен.

По данным прокуратуры, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 (умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, совершенного по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.

Напомним, ранее Фонд государственного имущества завершил оценку ГП "Сумыхимпром". 99,99% акций предприятия, которые будут выставлены на продажу оценены в 248,85 млн гривен.

Потребление природного газа в Сумской области сократилось на 3% Взрыв в ночном клубе в Сумах: суд начнет рассмотрение материалов расследования
Новости Украины СумыхимпромСумы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь