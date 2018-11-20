Суд обрав запобіжний захід керівництву "Сумихімпром"

Фото: (facebook.com/LarysaSargan)

Керівництво ПАТ підозрюють у купівлі товару за завищеною на 3 млн грн ціні

Зарічний районний суд міста Суми сьогодні, 20 листопада, обрав запобіжний захід комерційному директору та начальнику відділу постачання публічного акціонерного товариства "Сумихімпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган у Facebook.

Сьогодні слідчий суддя розглянув клопотання прокуратури Сумської області про обрання запобіжних заходів. Прокуратура наполягала на визначенні застави у розмірі 500 тис. гривень кожному. Суд погодився з доводами прокурора, визнавши підозру обґрунтованою, і в повному обсязі задовольнив клопотання.

Протягом п'яти днів підозрювані або інші особи зобов'язані внести більше 1 млн гривень на відповідний рахунок. У разі, якщо застава не буде сплачена, буде вирішуватися питання про зміну запобіжного заходу.

Нагадаємо, прокуратура Сумської області 15 листопада повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем комерційному директору та начальнику відділу постачання ПАТ "Сумихімпром".

Правоохоронці встановили, що в січні-лютому 2018 року зазначені посадові особи домовилися про неправомірну вигоду для іншої юридичної особи. Зокрема, комерційний директор та начальник відділу постачання під виглядом вапна негашеного другого сорту придбали за суттєво завищеною ціною вапно третього сорту. Згідно з висновками фахівців вартість товару завищена на суму понад 3 млн гривень.