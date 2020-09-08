Суд избрал меру пресечения двум фигурантам дела о B2B Jewelry

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста двум фигурантам дела о финансовой пирамиде B2B Jewelry. Рассмотрение меры пресечения для еще одного фигуранта состоится 9 сентября.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру были объявлены подозрения по ч.3 ст.28 (совершение преступления стойкой организованной группой лиц), ч.2 ст.222 (мошенничество в крупных размерах), ч.3 ст.209 (легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного Кодекса Украины.

Главному бухгалтеру пирамиды суд изберет меру пресечения 9 сентября.

Напомним, 27 августа СБУ накрыла пирамиду B2B Jewelry. Организаторы пирамиды присвоили и отмыли путем инвестиций, покупки элитной недвижимости и автомобилей на более 250 млн долларов. К афере причастны более 20 человек, было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Отметим, еще в мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обратилась к правоохранителям из-за проекта B2B Jewelry.

B2B Jewelry предлагал украинцам купит ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым якобы начислялись сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. Регулятор усмотрел в этой деятельности признаки финансовой пирамиды.