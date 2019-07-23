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Суд обрав запобіжний захід екс-очільнику однієї з ОДА

Новини » Політика    23.07.2019 - 10:23
Суд обрав запобіжний захід екс-очільнику однієї з ОДА
Фото: суд (flickr.com/nab_ukr)

Екс-очільник однієї з ОДА підозрюється у внесенні недостовірних даних в декларацію

Суддею Солом’янського районного суду міста Києва обрано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання колишньому очільнику Запорізької обласної державної адміністрації Костянтину Брилю, який підозрюється у внесенні недостовірних даних в декларацію. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суддя частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, визначивши підозрюваному процесуальні обов’язки, зокрема: прибувати до детектива, прокурора, суду за кожною вимогою, не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи, утримуватися від спілкування, що стосується обставин даного кримінального провадження з рядом свідків.

Як повідомляється, детективи Національного антикорупційного бюро встановили, що екс-чиновник у своїх електронних деклараціях за 2016-2017 роки не задекларував майно на суму майже 43 млн гривень, а декларація за 2015 рік взагалі не була подана.

Раніше повідомлялося, що НАЗК виявило внесення недостовірної інформації в деклараціях народного депутата Нестора Шуфрича і направило матеріали Національному антикорупційному бюро. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік становить майже 14,3 млн гривень. У 2016 році Шуфрич не задекларував 14 млн гривень.

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