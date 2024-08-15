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Суд в Італії заборонив повертати в Україну дітей-сиріт з Бердянська

Брешія, Четвер 15 серпня 2024 15:37
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Суд в Італії заборонив повертати в Україну дітей-сиріт з Бердянська Фото: з Італії заборонили повертати в Україну дітей-сиріт з Бердянська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Італійський суд заборонив повертати в Україні 57 дітей-сиріт. Їх вивезли з Бердянська на початку повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Зазначається, що суд у справах неповнолітніх міста Брешія дозволив негайну передачу українських дітей у віці від 6 до 16 років, які перебувають у провінції Бергамо, під опіку італійських соціальних служб. Для них дозволили продовжити розміщення у трьох центрах фактично без обмежень у часі.

Раніше було дозволене розміщення українських дітей-сиріт на два тижні, але суд скасував це рішення. Про повернення дітей просила влада України.

У постанові суду повідомляється, що багато дітей подали, а решту хочуть подати заяву про надання міжнародного захисту до територіальної комісії. Зазначається, що неповнолітні "бояться за свою безпеку у зв'язку з поверненням в райони, близькі до театру військових дій".

Юрисдикція суду міста Брешія поширюється і на регіон Бергамо, де перебувають діти. Суд наголошує, що всі діти повинні залишитися, оскільки вони прибули як єдина група і представлені однією відповідальною особою.

Додамо, що 57 дітей-сиріт віком від 6 до 16 років прибули в Бергамо разом з кількома вихователями у березні 2022 року. Група походила з двох дитячих будинків у Бердянську, який був окупований російськими військами. Відомо, що багато з дітей перебуває на лікуванні в лікарнях Бергамо від різних серйозних патологій.

Депортація українських дітей

За словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, Росія депортувала понад 19 тисяч українських дітей.

Варто зазначити, що суд в Гаазі дозволив заарештувати російського диктатора Володимира Путіна у справі про депортацію українських дітей. Крім того, Європейський союз ввів санкції проти низки осіб, які причетні до незаконного вивезення українських дітей. Йдеться про громадян Росії та Білорусі.

Також Україною була створена міжнародна коаліція з повернення українських дітей.

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