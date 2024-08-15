Суд в Італії заборонив повертати в Україну дітей-сиріт з Бердянська

Італійський суд заборонив повертати в Україні 57 дітей-сиріт. Їх вивезли з Бердянська на початку повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Зазначається, що суд у справах неповнолітніх міста Брешія дозволив негайну передачу українських дітей у віці від 6 до 16 років, які перебувають у провінції Бергамо, під опіку італійських соціальних служб. Для них дозволили продовжити розміщення у трьох центрах фактично без обмежень у часі.

Раніше було дозволене розміщення українських дітей-сиріт на два тижні, але суд скасував це рішення. Про повернення дітей просила влада України.

У постанові суду повідомляється, що багато дітей подали, а решту хочуть подати заяву про надання міжнародного захисту до територіальної комісії. Зазначається, що неповнолітні "бояться за свою безпеку у зв'язку з поверненням в райони, близькі до театру військових дій".

Юрисдикція суду міста Брешія поширюється і на регіон Бергамо, де перебувають діти. Суд наголошує, що всі діти повинні залишитися, оскільки вони прибули як єдина група і представлені однією відповідальною особою.

Додамо, що 57 дітей-сиріт віком від 6 до 16 років прибули в Бергамо разом з кількома вихователями у березні 2022 року. Група походила з двох дитячих будинків у Бердянську, який був окупований російськими військами. Відомо, що багато з дітей перебуває на лікуванні в лікарнях Бергамо від різних серйозних патологій.