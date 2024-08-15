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Суд в Италии запретил возвращать в Украину детей-сирот из Бердянска

Брешия, Четверг 15 августа 2024 15:37
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Суд в Италии запретил возвращать в Украину детей-сирот из Бердянска Фото: из Италии запретили возвращать в Украину детей-сирот из Бердянска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Итальянский суд запретил возвращать в Украину 57 детей-сирот. Их вывезли из Бердянска в начале полномасштабного вторжения России в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Отмечается, что суд по делам несовершеннолетних города Брешия разрешил немедленную передачу находящихся в провинции Бергамо украинских детей в возрасте от 6 до 16 лет под опеку итальянских социальных служб. Для них разрешили продлить размещение в трех центрах практически без ограничений во времени.

Ранее было разрешено размещение украинских детей-сирот на две недели, но суд отменил это решение. О возвращении детей просили власти Украины.

В постановлении суда сообщается, что многие дети подали, а остальные хотят подать заявление о предоставлении международной защиты в территориальную комиссию. Отмечается, что несовершеннолетние "боятся за свою безопасность в связи с возвращением в районы, близкие к театру военных действий".

Юрисдикция суда города Брешия распространяется и на регион Бергамо, где находятся дети. Суд отмечает, что все дети должны остаться, поскольку они прибыли как единая группа и представлены одним ответственным лицом.

Добавим, что 57 детей-сирот от 6 до 16 лет прибыли в Бергамо вместе с несколькими воспитателями в марте 2022 года. Группа происходила из двух детских домов в Бердянске, который оккупировали российские войска. Известно, что многие из детей находятся на лечении в больницах Бергамо от различных серьезных патологий.

Депортация украинских детей

По словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, Россия депортировала более 19 тысяч украинских детей.

Следует отметить, что суд в Гааге разрешил арестовать российского диктатора Владимира Путина по делу о депортации украинских детей. Кроме того, Европейский союз ввел санкции против ряда лиц, причастных к незаконному вывозу украинских детей. Речь идет о гражданах России и Беларуси.

Также Украина создала международная коалиция по возвращению украинских детей.

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