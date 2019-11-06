Суд в Херсоне отказался снимать арест с танкера "Мрия"

Херсонский городской суд во вторник, 5 ноября 2019 года, отказал собственникам арестованного судна MRIYA (ранее VILGA) в снятии ареста. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Месяц назад суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов АР Крым и передал арестованное судно Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и менеджмента активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Отметим, что управление СБУ в АР Крым и крымская прокуратура заявляют, что в июне 2015 года этот танкер, принадлежащий на тот момент другим собственникам и имеющий название Vilga, незаконно заходил в порт Севастополя, поставляя топливо для Черноморского флота РФ.

Напомним, сотрудники Государственной пограничной службы задержали танкер "Мрия" (флаг Украины) в нейтральных водах. Компания-судовладелец танкера - ООО "Тефин".

Добавим, что в июле корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" спровоцировал опасную ситуацию в закрытом для мореплавания районе проведения военных учений Sea Breeze 2019.

Ранее одну из локаций морского компонента украинско-американских командно-штабных учений Sea Breeze-2019 пришлось менять накануне учений из-за предупреждения со стороны России. В частности, РФ закрыла один из участков Черного моря.