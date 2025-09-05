Суд у Харкові зобов’язав РФ виплатити виробнику дверей понад 3,7 млн доларів за збитки від агресії

Господарський суд Харківської області ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації 3,7 млн доларів США (понад 140 млн грн) на користь ТОВ "ОЛВУД". Це компенсація за руйнування майна та втрату прибутку компанії внаслідок російських обстрілів у Харківській області.

Позов подало ТОВ "ОЛВУД" – виробник дверей під брендом "Фабрика дверей Папа Карло", який до початку війни був лідером на ринку. Підприємство зазнало збитків внаслідок російських обстрілів у Дергачах у 2022-2023 роках.

Згідно з матеріалами справи, під час артилерійських і ракетних обстрілів були пошкоджені виробничі будівлі та обладнання. Постраждало понад 140 одиниць майна, серед них деревообробні верстати, насоси, ноутбуки й інша техніка.

Суд визначив:

реальні збитки від втрати майна - 926,7 тис. доларів (35,2 млн грн);

упущена вигода від зупинки виробництва - 2,77 млн доларів (105,5 млн грн).

Розрахунки підтверджені звітами аудиторів. Російська Федерація не надала доказів відсутності своєї вини чи спростування розміру збитків.

Крім компенсації збитків, суд зобов’язав РФ сплатити понад 1 млн грн судового збору на користь держави та ще 11 тис. грн на відшкодування витрат "ОЛВУД" за переклад і нотаріальне оформлення документів.

Варто також зазначити, що суд визнав дії Російської Федерації актом збройної агресії, що порушує міжнародне право, зокрема Статут ООН, Гаазькі конвенції 1907 року, Женевську конвенцію 1949 року та Меморандум про гарантії безпеки 1994 року.

Факт агресії визнано загальновідомим і не потребує додаткового доказування, що підтверджується законодавством України та резолюціями ООН.