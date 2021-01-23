Суд в Харькове отправил под стражу и администратора сгоревшего хосписа

Фото: сгоревший дом престарелых в Харькове (facebook.com/VenediktovaIryna)

Киевский районный суд Харькова отправил под стражу администратора нелегального дома престарелых Игоря Мирончука. Он также будет в СИЗО в течение двух месяцев без права залога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Сам 34-летний подозреваемый отрицал, что он был именно администратором заведения, как утверждает следствие. Он уверял, что он лишь помогал, "был сотрудником, старшим с сиделками". Якобы работал на волонтерских началах, но по данным прокуратуры, арендаторы платили Мирончуку зарплату.

Адвокаты Мирончука утверждали, что он не был управляющим в хосписе, а также настаивали на помощи подозреваемого при эвакуации людей во время пожара.

"Он вынес пять человек. Он сам едва не сгорел. У него куртка сгорела", - сказал адвокат Сергей Веприцкий.

Ранее сегодня харьковский суд на два месяца арестовал 43-летнего Вячеслава Кравченко, который арендовал помещение и организовал незаконный дом престарелых, а также 67-летнего арендодателя помещения Славика Акопяна и 42-летнюю Ольгу Кравченко, жену Вячеслава, которая руководила хосписом.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности.