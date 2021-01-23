Суд у Харкові відправив під варту та адміністратора згорілого госпісу

Фото: згорілий будинок престарілих в Харкові (facebook.com/VenediktovaIryna)

Київський районний суд Харкова відправив під варту адміністратора нелегального будинку пристарілих Ігоря Мірончука. Він також буде в СІЗО протягом двох місяців без права застави.

Про це повідомляє "Суспільне".

Сам 34-річний підозрюваний заперечував, що він був саме адміністратором закладу, як стверджує слідство. Він запевняв, що він лише допомагав, "був співробітником, старшим з доглядальницями". Нібито працював на волонтерських засадах, але за даними прокуратури, орендарі платили Мирончука зарплату.

Адвокати Мирончука стверджували, що він не був керуючим у хоспісі, а також наполягали на допомозі підозрюваного при евакуації людей під час пожежі.

"Він виніс п'ять осіб. Він сам ледь не згорів. У нього куртка згоріла", - сказав адвокат Сергій Веприцький.

Раніше сьогодні харківський суд на два місяці заарештував 43-річного В'ячеслава Кравченка, який орендував приміщення і організував незаконний будинок престарілих, а також 67-річного орендодавця приміщення Славіка Акопяна і 42-річну Ольгу Кравченко, дружину В'ячеслава, яка керувала хоспісом.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в приватному будинку престарілих. В результаті трагедії загинули 15 людей, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.