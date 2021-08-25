Суд в Германии не рассматривал вопрос ввода в эксплуатацию "Северного потока-2"

Высший земельный суд Дюссельдорфа (Германия) в деле о соответствии "Северного потока-2" нормам газовой директивы Евросоюза не рассматривал вопросы его ввода в эксплуатацию. Компания-оператор может обжаловать решение об ограничении доступа "Газпрома" к трубопроводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда .

"Будет ли трубопровод введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях - это не предмет решения суда", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что компания-оператор Nord Steam 2 может обжаловать вынесенное решение об ограничении доступа "Газпрома" к газопроводу.