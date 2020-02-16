Суд в Германии постановил приостановить расчистку участка для Tesla

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга постановил временно приостановить расчистку участка и вырубку леса на территории, предназначенной для строительства завода автоконцерна Tesla. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что решение будет действовать до вынесения вердикта по жалобе федерального экологического союза "Зеленая лига" на постановление административного суда Франкфурта-на-Одере от 14 февраля.

Кроме того, отмечается, что вырубка может быть завершена уже в течение трех дней, то есть до того, как суд смог бы принять итоговое решение по жалобе экоактивистов. При этом не следует исходить из того, что требования о правовой защите, выдвигаемые "Зеленой лигой", "изначально совершенно бесперспективны", пояснили в обосновании.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что американская компания по производству электромобилей Tesla построит завод в Германии вблизи Берлина, который станет первым заводом в Европе. При заводе также планируется открытие инженерного и дизайнерского центра.

Новый завод будет располагаться вблизи с границей Берлина и федеральной земли Бранденбург. Кроме кроссовера Tesla Model Y, на нем будут собираться седаны Tesla Model 3. Компания уже начала размещать вакансии по трудоустройству, ожидается, что на заводе будет около 10 тыс. сотрудников. Предприятие планируют открыть в 2021 году.