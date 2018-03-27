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Суд у Німеччині залишив Пучдемона під вартою

НовиниПолітика    27.03.2018 - 09:22
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)

Пучдемон залишиться під вартою, поки не буде прийнято рішення про процедуру видачі

Німецький суд у місті Ноймюнстер продовжив термін утримання під вартою колишнього глави уряду Каталонії (Іспанія) Карлеса Пучдемона. Про це повідомляє AFP.

"Пучдемон залишиться під вартою, поки не буде прийнято рішення про процедуру видачі", - заявили в суді на наступний день після арешту політика.

Затримання колишнього каталонського лідера в Німеччині відбулося 25 березня 2018 року, настав через п'ять місяців після того, як він залишив територію Іспанії щоб уникнути арешту. Іспанський уряд звинуватив Пучдемона у заколоті після проведення референдуму за незалежність автономного регіону Каталонія.

Нагадаємо, раніше в Німеччині заявили, що рішення про видачу колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, затриманого в неділю біля кордону з Данією, тепер знаходиться в руках суду федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн (федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини).

Зокрема, генпрокуратура, яка розглядає справу Пучдемона, отримала від Іспанії ордер на арешт політика. Справа Пучдемона розглядається згідно з німецькими законами і положеннями про європейський ордер на арешт.

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Теги публікації: Іспанія, Карлес Пучдемон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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